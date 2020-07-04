В Казани пожарные спасли двух мужчин от огня и дыма

4 Июль 2020 2020-07-04T13:41:46+03:00

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Дым из подвала аварийного дома прохожие заметили вечером, в 19.15 в пятницу, 3 июля на улице Ленинградской в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

В старом многоквартирном доме 1956 года постройки, где частично выселены жильцы - расселены по другим квартирам, проживает семья из двух человек.

Приехавшие пожарные в подвале обнаружили плотное задымление. Там находились двое мужчин. Их пришлось эвакуировать с помощью масок спасаемого.

Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали.

Пострадавших мужчины госпитализировали в 7 городскую больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

- Горели старые вещи и мебель, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнëм неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU