В Казани пожарные спасли двух мужчин от огня и дыма
Дым из подвала аварийного дома прохожие заметили вечером, в 19.15 в пятницу, 3 июля на улице Ленинградской в Авиастроительном районе столицы Татарстана.
В старом многоквартирном доме 1956 года постройки, где частично выселены жильцы - расселены по другим квартирам, проживает семья из двух человек.
Приехавшие пожарные в подвале обнаружили плотное задымление. Там находились двое мужчин. Их пришлось эвакуировать с помощью масок спасаемого.
Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали.
Пострадавших мужчины госпитализировали в 7 городскую больницу с диагнозом отравление продуктами горения.
- Горели старые вещи и мебель, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнëм неустановленных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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