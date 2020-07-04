«Казанский обвод» предложили взять под государственную охрану как культурное наследие Татарстана

4 Июль 2020 2020-07-04T10:29:00+03:00

Во время работ по строительству укреплений. Фото Национального архива РТ Фото: Из материалов пресс-службы

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Молодые парламентарии республики внесли предложение - взять под государственную охрану «Казанский обвод» в качестве культурного наследия Татарстана. Это уникальные оборонительные рубежи, которые выкопали жители республики во время Великой Отечественной войны.

К сожалению, следы оборонительного сооружения бесследно исчезают, как и участники тех тяжелых времен. Взятие оборонительные рубежей под охрану поможет сохранить их для потомков.

- «Казанский обвод» стал примером героического труда наших земляков, - полагают члены Молодежного Парламента Татарстана из Кайбицкого и Апастовского районов. - Именно труд простых людей помог стране выжить в тяжелейших условиях войны и приблизить победу. Мы должны воздать должное своим героическим землякам-окопникам.

СПРАВКА КП

В годы Великой Отечественной войны на берегах рек глубоком тылу выстроили оборонительные рубежи для задержки захватчиков.

«Строителями» этих рубежей были писатель Адель Кутуй, ученый химик Гыйлем Камай, ректор Казанского Государственного Университета с 1937 по 1951 год Кирилл Прокопьефич Ситников.

Общая протяженность противотанковых рвов, дзотов, дотов, эскарпов, контрэскарпов, землянок составляло 331 километр. Линия "Казанского обвода" проходила через такие районы как Зеленодольский, Кайбицкий, Апастовский, Тетюшский, Спасский.

ИСТОЧНИК KP.RU