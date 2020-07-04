2020-07-04T10:29:00+03:00
Общество

«Казанский обвод» предложили взять под государственную охрану как культурное наследие Татарстана

Предложение поступило от Молодежного Парламента республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время работ по строительству укреплений. Фото Национального архива РТВо время работ по строительству укреплений. Фото Национального архива РТФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Молодые парламентарии республики внесли предложение - взять под государственную охрану «Казанский обвод» в качестве культурного наследия Татарстана. Это уникальные оборонительные рубежи, которые выкопали жители республики во время Великой Отечественной войны.

К сожалению, следы оборонительного сооружения бесследно исчезают, как и участники тех тяжелых времен. Взятие оборонительные рубежей под охрану поможет сохранить их для потомков.

- «Казанский обвод» стал примером героического труда наших земляков, - полагают члены Молодежного Парламента Татарстана из Кайбицкого и Апастовского районов. - Именно труд простых людей помог стране выжить в тяжелейших условиях войны и приблизить победу. Мы должны воздать должное своим героическим землякам-окопникам.

СПРАВКА КП

В годы Великой Отечественной войны на берегах рек глубоком тылу выстроили оборонительные рубежи для задержки захватчиков.

«Строителями» этих рубежей были писатель Адель Кутуй, ученый химик Гыйлем Камай, ректор Казанского Государственного Университета с 1937 по 1951 год Кирилл Прокопьефич Ситников.

Общая протяженность противотанковых рвов, дзотов, дотов, эскарпов, контрэскарпов, землянок составляло 331 километр. Линия "Казанского обвода" проходила через такие районы как Зеленодольский, Кайбицкий, Апастовский, Тетюшский, Спасский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Казанский обвод» предложили взять под государственную охрану как культурное наследие Татарстана
В Татарстане пожарный извещатель сохранил жизнь 100-летнему пенсионеру
"Зеленый фитнес" возвращается в Казань
Императорский мост в Ульяновске перекроют на два дня
В Казани будут судить машиниста, из-за которого сошел с рельс грузовой состав
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
Ульяновская область почти на половину готова к отопительному сезону
700 нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте
В Чебоксарах устраивают рейды на нарушителей правил парковки
Рустам Минниханов на выставке «Дни поля-2020»: Это хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно пообщаться с партнерами
В Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля
Заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах за год выросла на 10%
Новые преподаватели-исследователи СамГУПС
В Ульяновске 19-летний безработный грабил дачные дома
ЕГЭ 2020 в Татарстане: В первый день экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников
Из Казани в Москву запустили новый автобус
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет
В Татарстане экс-судья ответит перед законом за смертельное ДТП
В Марий Эл водитель сбил подростков и сбежал
3 июля 2020 года в Татарстане объявили еще об одной смерти от коронавируса
В Татарстане на детской площадке 6-летняя девочка получила перелом ключицы и челюсти
В Татарстане на трассе М7 насмерть сбили пешехода