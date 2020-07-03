2020-07-03T19:40:54+03:00
Экономика

ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия

Поделиться:
Изменить размер текста:

Корпоративные карты банка ВТБ, срок действия которых истекает в июле, автоматически продлеваются до сентября 2020 года. Для карт, которые должны были быть перевыпущены в мае или июне, и срок действия которых ранее уже продлевался, использование также будет повторно пролонгировано.

Владельцы корпоративных карт с истекающим сроком действия смогут до 31 августа продолжать оплату необходимых бизнес-расходов через терминалы или онлайн, вносить выручку на расчетный счет через устройства самообслуживания, а также снимать денежные средства в банкоматах. Комиссия за обслуживание карт в продленный период не взимается. При желании клиента перевыпустить новую корпоративную карту ВТБ предоставляет такую возможность на стандартных условиях в офисе банка.

«Учитывая, что автоматическое продление корпоративных карт при завершении срока действия в мае и первой половине июня было очень востребованным, для комфорта наших клиентов мы расширили эту возможность. До конца августа у владельцев карт нет необходимости специально приезжать в офис банка для их переоформления, а проведение привычных операций остается таким же надежным, быстрым и безопасным. При этом по желанию клиента также возможен и перевыпуск карты в любой момент в течение продленного периода», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Зеленый фитнес" возвращается в Казань
Императорский мост в Ульяновске перекроют на два дня
В Казани будут судить машиниста, из-за которого сошел с рельс грузовой состав
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
Ульяновская область почти на половину готова к отопительному сезону
700 нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте
В Чебоксарах устраивают рейды на нарушителей правил парковки
Рустам Минниханов на выставке «Дни поля-2020»: Это хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно пообщаться с партнерами
В Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля
Заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах за год выросла на 10%
Новые преподаватели-исследователи СамГУПС
В Ульяновске 19-летний безработный грабил дачные дома
ЕГЭ 2020 в Татарстане: В первый день экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников
Из Казани в Москву запустили новый автобус
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет
В Татарстане экс-судья ответит перед законом за смертельное ДТП
В Марий Эл водитель сбил подростков и сбежал
3 июля 2020 года в Татарстане объявили еще об одной смерти от коронавируса
В Татарстане на детской площадке 6-летняя девочка получила перелом ключицы и челюсти
В Татарстане на трассе М7 насмерть сбили пешехода