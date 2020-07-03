Заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах за год выросла на 10%

3 Июль 2020 2020-07-03T16:03:36+03:00

В настоящее время в Набережных Челнах наблюдается стабилизация ситуации, в целом, по количеству новых случаев заболеваний респираторной системы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

- Если сравнивать данные за пять месяцев 2019 и 2020 годов, цифры сопоставимы, в этом году небольшой рост в пределах 10% и чуть меньше. В настоящее время в Набережных Челнах наблюдается стабилизация ситуации, в целом, по количеству новых случаев заболеваний респираторной системы. Госпитализация не превышает выписки, – отметил Николаев.

Кроме того, чиновник пояснил, в каких случаях полагается госпитализация пациентов и проводится анализ на коронавирусную инфекцию.

- Доктор на месте оценивает тяжесть состояния согласно клинической картины, дыхательной недостаточности, сопутствующих заболеваний. Все это оценивается и принимается решение о госпитализации или проведении амбулаторного лечения. Еще раз хотелось подчеркнуть, что есть показания для теста на COVID-19. Есть желание, а есть – показание. Иногда они могут не совпадать. Если есть вопросы, то нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, – сказал начальник городского управления здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU