Ульяновская область почти на половину готова к отопительному сезону

3 Июль 2020 2020-07-03T18:55:03+03:00

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В Ульяновской области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. В данный момент регион готов к зиме на 45,6%.

План подготовки Ульяновской области к отопительному периоду включает в себя четыре основных блока: проведение гидравлических испытаний, обновление котельных, ремонт наружных инженерных сетей и подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы, в том числе промывку и опрессовку сетей центрального отопления. Объем финансирования на выполнение мероприятий в текущем году в регионе составляет порядка 996 миллионов рублей, это на 31% больше, чем в прошлом году. Соответственно вырос и запланированный объем работ.

По информации Министерства энергетики, ЖКК и городской среды, на данный момент в учреждениях социальной сферы, отремонтированы 24 ведомственные котельные (41,4%) и 164 котла (52,6%), установлено 18 новых котлов (29,5%). По поручению губернатора Сергея Морозова в текущем году большое внимание уделяется ремонту и замене инженерных сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Так, на особом контроле находятся вопросы выполнения работ по капитальному ремонту трубопроводов и техническому перевооружению теплотрасс ульяновским филиалом компании «Т Плюс». Напомним, в 2020 году в Ульяновске в рамках подготовки к отопительному сезону будет заменено более 11 километров тепловых сетей.

В настоящее время гидравлические испытания проводятся в восьми муниципальных образованиях. Выявлено 656 порывов, устранено 474. Работа по устранению неисправностей продолжается.

При подготовке к зиме в текущем году по поручению губернатора Сергея Морозова продолжается работа независимого общественного контроля по обследованию жилищного фонда и объектов социальной сферы. Общественники уже осуществили проверку в пяти муниципальных образованиях. План выборочных обследований учреждений соцсферы и жилого фонда независимым общественным контролем рассчитан до 30 сентября. Всего планируется осуществить более 50 выездов.

ИСТОЧНИК KP.RU