В Ульяновске 19-летний безработный грабил дачные дома

3 Июль 2020 2020-07-03T15:09:40+03:00

Он похищал инструменты и сдавал их в ломбард

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В полицию обратились семь жителей Ульяновска с заявлениями о хищении имущества из их дачных домов, расположенных в садовых некоммерческих товариществах Засвияжского района.

Со слов потерпевших, приехав на дачу, они обнаружили, что замки на входных дверях домов и надворных построек сломаны, а из помещений пропали садовые и электрические инструменты.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 19 – летнего неработающего жителя областного центра. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество сдавал в ломбард, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU