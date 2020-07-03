В Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля
4 июля в Казани прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов со знаком "плюс".
По республике в субботу также ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. Днем - до 32 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU