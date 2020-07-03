2020-07-03T16:28:41+03:00
Общество

В Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля

Днем возможен дождь
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Днем будет солнечно, а вот ночью - пасмурно.Днем будет солнечно, а вот ночью - пасмурно.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

4 июля в Казани прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов со знаком "плюс".

По республике в субботу также ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. Днем - до 32 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ульяновская область почти на половину готова к отопительному сезону
700 нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте
В Чебоксарах устраивают рейды на нарушителей правил парковки
Рустам Минниханов на выставке «Дни поля-2020»: Это хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно пообщаться с партнерами
В Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля
Заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах за год выросла на 10%
Новые преподаватели-исследователи СамГУПС
В Ульяновске 19-летний безработный грабил дачные дома
ЕГЭ 2020 в Татарстане: В первый день экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников
Из Казани в Москву запустили новый автобус
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет
В Татарстане экс-судья ответит перед законом за смертельное ДТП
В Марий Эл водитель сбил подростков и сбежал
3 июля 2020 года в Татарстане объявили еще об одной смерти от коронавируса
В Татарстане на детской площадке 6-летняя девочка получила перелом ключицы и челюсти
В Татарстане на трассе М7 насмерть сбили пешехода