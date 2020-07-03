2020-07-03T14:30:04+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Татарстане: В первый день экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников

Больше половины из них выбрали информатику
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего в Татарстане будут работать 37 пунктов сдачи экзаменов.Всего в Татарстане будут работать 37 пунктов сдачи экзаменов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня для выпускников стартовал основной период сдачи единых государственных экзаменов. В Татарстане в первый день экзамены сдавали 3 тысячи 433 выпускника: 225 учащихся сдают географию, 1042 – литературу, 2166 – информатику и ИКТ. В республике организован 61 пункт проведения ЕГЭ, 4 пункта ЕГЭ запланированы на дому. Во всех пунктах проведения ЕГЭ перед приемом учащихся провели дезинфекционную обработку.

Для безопасности учащихся и педагогов строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Так, на входе у выпускников и организаторов измерят температуру, обработают руки дезинфицирующим средством, при необходимости выдадут маски и перчатки. Все участники ЕГЭ должны соблюдать социальную дистанцию – для этого перед входом в пункт проведения экзамена и в самом здании нанесена специальная разметка. Персонал и учащихся с признаками респираторных заболеваний в пункты проведения экзаменов не допустят.

Результаты экзаменов выпускники узнают через 10-14 дней после их проведения. Планируется, что в этом году публиковать их будут оперативно, чтобы абитуриенты успели подать документы в приемные комиссии, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те школьники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. В Казани для сдачи единого государственного экзамена организованы 37 специализированных пунктов: 25 – в школах и 12 – на дому, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Экзамены пройдут с 3 по 25 июля по единому для всей страны расписанию. С 3 по 8 августа предусмотрен дополнительный период – для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты и резервные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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