Из Казани в Москву запустили новый автобус

3 Июль 2020 2020-07-03T14:03:07+03:00

Время в пути составит 13 часов

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С 10 июля Казань и Москву свяжет новый межрегиональный маршрут. Автобусы повышенной комфортности будут отправляться ежедневно из столицы Татарстана с автовокзала «Восточный» в 17.00. Время в пути составит 13 часов.

- Маршрут проследует через Нижний Новгород. В течение всей поездки пассажирам будет предоставляться услуга бесплатного Wi-Fi, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU