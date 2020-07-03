2020-07-03T14:03:07+03:00
Общество

Из Казани в Москву запустили новый автобус

Время в пути составит 13 часов
Владимир КРУПСКИЙ
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Автобус проследует через Нижний Новгород.Автобус проследует через Нижний Новгород.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 10 июля Казань и Москву свяжет новый межрегиональный маршрут. Автобусы повышенной комфортности будут отправляться ежедневно из столицы Татарстана с автовокзала «Восточный» в 17.00. Время в пути составит 13 часов.

- Маршрут проследует через Нижний Новгород. В течение всей поездки пассажирам будет предоставляться услуга бесплатного Wi-Fi, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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