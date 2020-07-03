В Татарстане экс-судья ответит перед законом за смертельное ДТП

3 Июль 2020 2020-07-03T13:39:15+03:00

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Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» расследовали в Набережных Челнах, и за его ходом внимательно следил главный следователь России Александр Бастрыкин. Дело было возбуждено в отношении уже бывшего зам председателя Набережночелнинского городского суда Айрата Идрисова.

Авария произошла рано утром 15 сентября 2019 года. Как полагает следствие, Идрисов управлял своим автомобилем «Хёндэ», со скоростью не менее 70 километров в час, выехал на обочину местной автодороги «Актаныш-Поисево», где его кроссовер перевернулся в кювет. В салоне находилась пассажирка – врач-стоматолог Юлия Баженова. Она не была пристегнута ремнями безопасности, вылетела на дорогу и от полученных травм скончалась на месте аварии.

Уголовное дело возбуждал лично Александр Бастрыкин в марте 2020 года, когда квалификационная коллегия судей Татарстана сняла с Идрисова статус неприкосновенности. Во время заседания коллегии он не возражал против возбуждения против него уголовного дела.

Сейчас материалы этого дела уже переданы в суд. Экс-судье грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU