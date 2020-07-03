3 июля 2020 года в Татарстане объявили еще об одной смерти от коронавируса

3 Июль 2020 2020-07-03T11:31:06+03:00

У умершего также была и ишемическая болезнь сердца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С начала пандемии в Татарстане число летальных сиходов от коронавируса достигло 17-ти. О последнем случае сегодня, 3 июля 2020 года, сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

:9-летний пенсионер скончался в больнице №5 Набережных Челнов. Смерть наступила еще 25 июня. Все это время проводилась экспертиза, которая в итоге подтвердила, что мужчина действительно умер от коронавируса.

- Пациент был госпитализирован в начале июня со средне-тяжелой формой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, и внебольничной пневмонией. Имел последствия острого инфаркта миокарда и ишемическую болезнь сердца, - сообщают в региональном оперштабе. - Выражаем соболезнования родным и близким.

Там же информируют, что за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Все они контактные. Из них 16 человек увезли в больницу, а 23 пациента лечатся дома.

При этом большинство новых инфицированных снова приходится на Казань – 21 человек. Остальные на Набережные Челны (7), а также на Аксубаевский (2), Альметьевский (2), Балтасинский (1), Высокогорский (2), Заинский (1), Лаишевский (2) и Сабинский (1) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU