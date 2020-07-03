2020-07-03T11:02:33+03:00
Происшествия

В Татарстане на детской площадке 6-летняя девочка получила перелом ключицы и челюсти

На нее упал металлический мостик – возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия девочку на «скорой» увезли в ближайшую больницу.С места происшествия девочку на «скорой» увезли в ближайшую больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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ЧП на детской площадке в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района Татарстана произошло еще 6 мая 2020 года. Тогда на 6-летнюю девочку упал металлический мостик в виде лесенки. В результате у ребенка были зафиксированы переломы ключицы и челюсти. С места происшествия девочку на «скорой» увезли в ближайшую больницу.

Пока шло лечение, проводилась соответствующая проверка. Ее итогом стало возбуждение уголовного дела по статье «Халатность».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на данной детской площадке. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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