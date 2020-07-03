В Татарстане на трассе М7 насмерть сбили пешехода
Дорожно-транспортное происшествие - наезд на пешехода, произошло 2 июля в 19.35 на 12 километре подъездной автострады к Ижевску и Перми - участок трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, 35-летний водитель фуры DAF превысил безопасную скорость и не смог затормозить, когда перед его автомобилем появился 44-летний пешеход.
DAF сбил мужчину, и от полученных травм он скончался на месте происшествия. Во время выяснения обстоятельств аварии выяснилось, что погибший - инвалид II группы, переходил дорогу в сумерках и вне пешеходного перехода и без светоотражающих элементов на одежде, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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