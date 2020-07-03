В Татарстане нашли тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал
В Татарстане завершились поиски 32-летнего Владислава Овсянникова, который отправился на рыбалку в поселок Бакча-Сарай и пропал. Мужчину с 28 июня искали родные, полицейские, водолазы и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Именно последние вечером в четверг, 2 июня, сообщили, что поиски завершены. Ориентировки обновила надпись "Найден. Погиб". Что произошло с Владиславом, не уточняется.
Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 13-летнюю Екатерины Анищенко, которая сбежала из дома в Курской области. В последний раз подростка видели 30 июня в Агрызе, после она направилась в сторону Набережных Челнов и пропала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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