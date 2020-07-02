Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над падчерицей-подростком

2 Июль 2020 2020-07-02T18:48:56+03:00

Мужчину заподозрили в этом, после того, как он напал на полицейского

Изменить размер текста: A A

Секс-насилие над подростком, его разврат и нападение на полицейского – за все это будут судить одного человека – 47-летнего жителя Новочебоксарска.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина у себя дома начал совершать секс-насилие и развратные действия в отношении своей падчерицы, когда ей исполнилось 13 лет. Девочка терпела этот кошмар с 2014 по 2017 года.

Все вскрылось, когда началось расследование по нападению мужчины на полицейского. Вечером 15 августа прошлого года правоохранитель прибыл к обвиняемому домой по сообщению о семейно-бытовом скандале – мужчина поссорился со своей супругой.

По версии следствия, фигурант дела повалил полицейского на пол и пытался ударить его подставкой для ножей, но был обезврежен и задержан. Мужчину на время следствия заключили под стражу.

- Расследование завершено и все материалы переданы на рассмотрения суда, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что на данный момент брак между обвиняемым и матерью потерпевшей падчерицы расторгнут.

ИСТОЧНИК KP.RU