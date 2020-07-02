Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над падчерицей-подростком
Секс-насилие над подростком, его разврат и нападение на полицейского – за все это будут судить одного человека – 47-летнего жителя Новочебоксарска.
Как следует из материалов уголовного дела, мужчина у себя дома начал совершать секс-насилие и развратные действия в отношении своей падчерицы, когда ей исполнилось 13 лет. Девочка терпела этот кошмар с 2014 по 2017 года.
Все вскрылось, когда началось расследование по нападению мужчины на полицейского. Вечером 15 августа прошлого года правоохранитель прибыл к обвиняемому домой по сообщению о семейно-бытовом скандале – мужчина поссорился со своей супругой.
По версии следствия, фигурант дела повалил полицейского на пол и пытался ударить его подставкой для ножей, но был обезврежен и задержан. Мужчину на время следствия заключили под стражу.
- Расследование завершено и все материалы переданы на рассмотрения суда, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Отмечается, что на данный момент брак между обвиняемым и матерью потерпевшей падчерицы расторгнут.
ИСТОЧНИК KP.RU