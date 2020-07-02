Студенты СамГУПС попали в «Северное сияние»

2 Июль 2020 2020-07-02T15:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Трудовой проект «Северное сияние» функционирует с 2018 года. Ее организаторами выступают Башкортостанское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» совместно с «ПАО Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж».

Всего в этом году на строительстве объектов нефтегазового комплекса задействовано свыше 300 студентов из 18 регионов России. Самарскую область представляют 10 бойцов студенческого отряда «1520» СамГУПС 1 – 4 курсов. Им предстоит трудиться на объектах «Северного сияния» в течение двух месяцев.

Как рассказал комиссар Штаба студенческих отрядов СамГУПС Арина Солодова, по приезду на объект все участники пройдут двухнедельную обсервацию. Студенты проживают в общежитиях вахтового жилого комплекса, для них предусмотрено трёхразовое питание. Самарские ребята будут заняты в отделе по охране труда, заниматься планированием, исполнительно-технической документацией, выполнять подсобные работы и монтаже технологических трубопроводов.

В стройотряде «1520» студенты факультета «Системы обеспечения движения поездов» (СОДП). Бойцы неоднократно занимали лидирующие позиции на всероссийских стройках, были задействованы на различных участках в сфере строительных работ. Критерии отбора в студенческий стройотряд строгие: студенты-очники должны не только хорошо учиться, но и вести активную общественную работу.

Ребята отправились на стройку 26 июня с железнодорожного вокзала Самара. Провожали студентов-железнодорожников командир Самарского регионального отделения МООО «РСО» Сергей Пушняк, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Татьяна Бодрова, представители прессы, друзья и знакомые. Они пожелали ребятам успешной трудовой вахты. По сложившейся традиции перед отправкой в путь командир отряда сдал руководителю регштаба рапорт о готовности бойцов трудиться в третьем трудовом семестре. Затем прозвучала отрядная спевка под гитару.

Бойцы стройотряда СамГУПС имеют опыт работы на Всероссийской студенческой стройке «Космодром «Восточный». В прошлом году ребята работали в суровых условиях Якутии на Всероссийской студенческой стройке «Север».

По словам командира регионального штаба Самарского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Сергея Пушняка, этим летом планируется трудоустройство порядка 250 учащихся не только на территории нашего региона, но и за его пределами.