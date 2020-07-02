В Чувашии откроется филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории

2 Июль 2020 2020-07-02T18:35:15+03:00

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Стало известно, что в Чувашии планируют открыть филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Это поможет сертифицировать более широкий перечень продукции и семян сельхозяйственных растений в регионе и снизит расходы на ряд исследований.

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел врио главы Чувашии Олег Николаев было отмечено, что филиал учреждения сейчас регистрируется. На будущей неделе в республику прибудут специалисты Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории для обсуждения организационных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU