3 июля в Татарстане ожидается туман и грозы с сильным ветром
При этом ожидается, что дневная температура воздуха достигнет отметки в +26 градусов
В пятницу в Татарстане ожидается ухудшение погоды.Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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В пятницу, 3 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Так, по данным местного Гидрометцентра, в ночью и утром на республику местами опустится туман.
Уже днем, возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с. Вместе с тем в Татарстане будет тепло - до +26 градусов.
В субботу, 4 июля, в отдельных районах республики также пройдет гроза с сильным ветром до 20 м/с. Ночью ожидается от +14 до +19 градусов, днем - от +27 до +32.
ИСТОЧНИК KP.RU
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