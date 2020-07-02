Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем транспортной прокуратуры республики
Беседа с Василием Добротиным прошла в Доме Правительства региона [фото]
Фото: пресс-служба Президента Татарстана
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В четверг, 2 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем транспортной прокуратуры республики Василием Добротиным. Беседа состоялась в Доме Правительства региона.
Фото: пресс-служба Президента Татарстана
Отметим, что Добротина президенту Татарстана представил исполняющий обязанности Приволжского транспортного прокурора Андрей Неговора. Он заметил, что Добротин - “самый опытный сотрудник в нашей структуре”.
Минниханов поздравил нового прокурора с назначением и пожелал успехов в работе.
ИСТОЧНИК KP.RU