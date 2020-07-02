2020-07-02T14:58:22+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут 13-летнюю девочку из Курской области, которая сбежала из дома

О местонахождении ребенка ничего не известно с 30 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Татарстане начались активные поиски 13-летнего Екатерины Анищенко. Девочка из села Белица Курской области сбежала из дома 27 июня. 30 числа ее видели в Агрызе. Тем же днем она направилась в сторону Набережных Челнов. Больше о местонахождении ребенка ничего не известно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК “ВАСИЛИСА”.

Просим всех, кто видел Екатерину Анищенко сообщить об этом в полицию или по телефонам: 8(917)915-86-85, 8(960)078-29-23.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 32-летнего Владислава Овсянникова, который отправился на рыбалку 28 июня и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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