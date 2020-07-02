В Ульяновской области легковушка попала под колеса "КАМАЗа": один человек погиб

2 Июль 2020 2020-07-02T11:58:33+03:00

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В среду, 1 июля, на 116 километре 930 метре автодороги «Солдатская Ташла - Старая Кулатка» в Новоспасском районе произошла смертельная авария. В 2.20 там столкнулись автомобили “ВАЗ 2110” и "КАМАЗ 65222-53". По предварительным данным, легковушка выехала на встречку, вследствие чего и оказалась под колесами грузовика.

В результате ДТП пострадали 33-летняя женщина-водитель “десятки”, а также двое ее пассажиров - 29-летняя женщина и 4-летний мальчик. Все они были госпитализированы. Уже в больнице водитель скончалась, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU