2020-07-02T11:02:10+03:00
Экономика

Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП

Олег ЛУГОВОЙ
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ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц в пользу граждан по номеру телефона – через Систему быстрых платежей. ВТБ провел успешную тестовую операцию, в которой выступил банком-получателем.

Новый функционал позволит клиентам ВТБ получать деньги от компаний, например, при продаже автомобиля в автосалонах, получении денежных призов за участие в маркетинговых акциях и пр.

Для B2C-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке-участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии. В настоящее время зачисление денег по номеру мобильного телефона через СБП в рамках В2С-переводов доступно всем клиентам ВТБ.

- Мы продолжаем развивать функционал в рамках Системы быстрых платежей для наших клиентов. На первом этапе мы запустили переводы между физлицами, оплату покупки в торговой точке через QR-коды, реализовали возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги. Следующим шагом стала возможность физлиц получать деньги от компаний на счет в банке, указав в качестве реквизитов только номер телефона. Это существенно упрощает клиентский путь, поскольку нет необходимости помнить и вводить набор 20-ти значных чисел. В дальнейшем граждане смогут получать через B2C-переводы, например, зарплату. Ключевым приоритетом для ВТБ остается создание простых и удобных сервисов для клиентов, – Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

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