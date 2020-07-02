В Чувашии врачи провели уникальную операцию 92-летнему ветерану с коронавирусом
В городскую больницу Новочебоксарска был госпитализирован 92-летний ветеран Великой Отечественной войны с коронавирусом. Наряду с инфекцией и тяжелой формой пневмонии у мужчины выявили нарушение ритма сердца и, как следствие, полную атриовентрикулярную блокаду с частотой сердечных сокращений 35-40 в минуту.
После экстренного консилиума, врачи приняли решение провести для Чувашии уникальную операцию - имплантировать коронавирусному пациенту временный электрокардиостимулятор с частотой 55 ударов в минуту.
- Сейчас состояние больного приходит в норму. Он получает необходимое лечение, - сообщает пресс-служба республиканского кардиологического диспансера Минздрава Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU