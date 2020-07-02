Три человека пострадали в массовой аварии в Йошкар-Оле

2 Июль 2020 2020-07-02T10:00:38+03:00

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В среду, 1 июля, на проспекте Гагарина в Йошкар-Оле произошла массовая авария. Примерно в 18.10 там столкнулись автомобили Nissan, Lada и Land Rover. По предварительным данным УГИБДД Марий Эл, 34-летний водитель первой иномарки потерял сознание, после врезался в припаркованную отечественную легковушку. От удара ее отбросило на Land Rover, который также стоял без движения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Nissan и водитель “Лады”. С места произошедшего они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU