В Марий Эл в ДТП с «Ладой» и ГАЗом погиб один человек

1 Июль 2020 2020-07-01T16:17:43+03:00

По предварительной информации, он не был пристегнут ремнем безопасности

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД Марий Эл продолжают устанавливать подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня, 1 июля, в Медведевском районе.

Там, на повороте к поселку Новотроицкий столкнулись легковой автомобиль «Лада» и грузовой ГАЗ. В результате данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался 37-летний водитель легковушки. Пострадал и его пассажир, но он выжил.

- По предварительным данным погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU