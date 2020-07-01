2020-07-01T16:17:43+03:00
Происшествия

В Марий Эл в ДТП с «Ладой» и ГАЗом погиб один человек

По предварительной информации, он не был пристегнут ремнем безопасности
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД Марий ЭлФото: МВД Марий Эл
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Сотрудники ГИБДД Марий Эл продолжают устанавливать подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня, 1 июля, в Медведевском районе.

Там, на повороте к поселку Новотроицкий столкнулись легковой автомобиль «Лада» и грузовой ГАЗ. В результате данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался 37-летний водитель легковушки. Пострадал и его пассажир, но он выжил.

- По предварительным данным погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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