В Марий Эл в ДТП с «Ладой» и ГАЗом погиб один человек
Сотрудники ГИБДД Марий Эл продолжают устанавливать подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня, 1 июля, в Медведевском районе.
Там, на повороте к поселку Новотроицкий столкнулись легковой автомобиль «Лада» и грузовой ГАЗ. В результате данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался 37-летний водитель легковушки. Пострадал и его пассажир, но он выжил.
- По предварительным данным погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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