Голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года в Татарстане: Роспотребнадзор не нашел нарушений безопасности на избирательных участках

1 Июль 2020 2020-07-01T11:58:36+03:00

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Сегодня, 1 июля, последний день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Отсюда и особое внимание к этому событию всех контролирующих органов. Особенно внимательно, из-за пандемии коронавируса, за процессом голосования следят специалисты Роспотребнадзора.

Пока никаких нарушений на избирательных участках по защите от распространения COVID-19 не обнаружено. Хотя до начала голосования – 25 июня, были замечания, но все тут же было исправлено.

Из-за риска заражения коронавирусом предприняты беспрецедентные меры безопасности. Строгие санитарные нормы соблюдаются и на стационарных участках. Потоки входящих и выходящих четко разделены – прибывают через одну дверь, а покидают участок через другую.

Перед голосованием пришедших ставят на дезинфицирующий коврик, дистанционно измеряют температуру, только после этого проверяют металлодетектором на предмет наличия запрещенных предметов, выдают перчатки и маску, а также индивидуальную ручку и влажные салфетки. Для получения самого бюллетеня паспорт нужно показывать, держа его на руках. Далее следовать по нанесенным на пол стрелочкам – они укажут где найти кабинку для голосования и урну, а также выход из участка.

ИСТОЧНИК KP.RU