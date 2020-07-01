Еще семь организаций Татарстана признали влияющими на экономику России
В их число вошли также и казанские вузы
В список системообразующих предприятий России попал и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Фото: пресс-служба КФУ
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Стало известно, что еще семь организаций из Татарстана признали системообразующими. Речь идет, в частности, о ООО «Форд Солерс Елабуга», ООО «УК ТрансТехСервис», ЗАО «Агротехмашстройсервис», АО «Татхимфарпрепараты» и АО «Химический завод имени Карпова». Также в список вошли казанские вузы КФУ и КНИТУ-КХТИ, сообщает пресс-службе Минэкономики республики.
Так, в списке системообразующих предприятий России теперь числятся 30 организаций из Татарстана. Все они оказывают существенное влияние на развитие экономики страны.
ИСТОЧНИК KP.RU