Еще семь организаций Татарстана признали влияющими на экономику России

1 Июль 2020 2020-07-01T16:28:31+03:00

В их число вошли также и казанские вузы

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что еще семь организаций из Татарстана признали системообразующими. Речь идет, в частности, о ООО «Форд Солерс Елабуга», ООО «УК ТрансТехСервис», ЗАО «Агротехмашстройсервис», АО «Татхимфарпрепараты» и АО «Химический завод имени Карпова». Также в список вошли казанские вузы КФУ и КНИТУ-КХТИ, сообщает пресс-службе Минэкономики республики.

Так, в списке системообразующих предприятий России теперь числятся 30 организаций из Татарстана. Все они оказывают существенное влияние на развитие экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU