Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: приняли участие уже более 2 миллионов избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T11:20:39+03:00

1 июля для голосования были задействованы 65 территориальных и 2,8 тысяч участковых избирательных комиссий.

Всего в республику было завезено 2,9 миллиона бюллетеней

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Согласно данным Избиркома Татарстана на вечер 30 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 2 миллиона 56 тысяч 727 жителей республики. Это 69,85% от общего количества избирателей в регионе.

Напомним, что в Татарстан было завезено 2,9 миллиона бюллетеней. 1 июля для голосования были задействованы 65 территориальных и 2,8 тысяч участковых избирательных комиссий.

Голосовать по поправкам в Конституцию РФ можно с 25 июня до 1 июля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU