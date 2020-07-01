Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: приняли участие уже более 2 миллионов избирателей
Согласно данным Избиркома Татарстана на вечер 30 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 2 миллиона 56 тысяч 727 жителей республики. Это 69,85% от общего количества избирателей в регионе.
Напомним, что в Татарстан было завезено 2,9 миллиона бюллетеней. 1 июля для голосования были задействованы 65 территориальных и 2,8 тысяч участковых избирательных комиссий.
Голосовать по поправкам в Конституцию РФ можно с 25 июня до 1 июля включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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