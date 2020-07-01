В Ульяновской области умерли еще 4 человека с COVID-19: число летальных случаев достигло 43
С начала пандемии в регионе заразились 5 888 граждан
На данный момент выздоровели 3 115 ранее зараженных.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на 1 июля 2020 года в Ульяновской области были зафиксированы 4 смерти пациентов, зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев в регионе достигло 43. Такие цифры в среду сообщили в федеральном оперштабе по борьбе по борьбе с распространением инфекции.
С начала пандемии в регионе выявили 5 888 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели 3 115 зараженных. Глава области Сергей Морозов вот уже несколько недель не комментирует ситуацию с инфекцией на своих социальных страницах. Ранее он делал это ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU