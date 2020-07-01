В Татарстане во время пожара погибли мать-пенсионерка и ее сын

1 Июль 2020 2020-07-01T11:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Возгорание в частном кирпичном доме на улице Кирова в селе Бимери Высокогорского района республики начался 1 июля в 1.09. Пожарный извещать своим пронзительным звуком сумел разбудить 50-летнего мужчину, но его 83-летняя мать и 57-летний старший брат проснуться и выбраться из дома не успели.

С огнем в итоге удалось справиться. Во время тушения пожарными были обнаружены тела родственников. Для их опознания потребуется судебно-медицинская экспертиза.

- Общая площадь возгорания составила 81 квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина начала возгорания и гибели людей устанавливается.

С огнем удалось справиться, но погибли два человекаФото: МЧС Татарстана

Спасшийся мужчина получил ожоги кистей рук 1-2 степени (2%), от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU