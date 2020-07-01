2020-07-01T10:05:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы Чебоксар получили новое оборудование для борьбы с коронавирусом на 8 миллионов рублей

В медучреждения были поставлены 20 новых аппаратов для высокопоточной оксигенотерапии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @oanikolaev1969Фото: @oanikolaev1969
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В три больницы Чебоксар доставили 20 новых аппаратов для высокопоточной оксигенотерапии для борьбы с коронавирусом. На это фонд развития республики “Перле” и ряд предпринимателей потратили 8 миллионов рублей.

- Ранее в больницах появились новые аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы, увлажнители и многое другое. Вчера (30 июня - Ред.) оборудование передал председатель попечительского совета фонда Вячеслав Николаевич Александров. В его лице я благодарю всех, кто неравнодушен к будущему Чувашии, - сообщает на своей странице в социальной сети врио главы региона Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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