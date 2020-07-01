2020-07-01T13:54:15+03:00
Общество

В Чувашии установят минимальную цену на местный алкоголь

С такой инициативой выступил врио главы республики Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Этот вопрос до 10 июля должны проработать региональные Минсельхоз и Минэкономразвития.Этот вопрос до 10 июля должны проработать региональные Минсельхоз и Минэкономразвития.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил установить минимальную цену на алкоголь. Речь идет о той алкогольной продукции, которая производится в регионе.

- Этот процесс нам надо организовать таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить прозрачность рынка, нормальный, свободный оборот товаров, но с другой стороны, и это самое главное, – обеспечить качество этой продукции, в том числе через защиту отечественных производителей, - заметил Николаев.

Вопрос установления минимальной цены на алкоголь до 10 июля должны проработать местные Минсельхоз и Минэкономразвития. Среди прочего, ведомства изучат и опыт Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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