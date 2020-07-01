В Чувашии установят минимальную цену на местный алкоголь
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил установить минимальную цену на алкоголь. Речь идет о той алкогольной продукции, которая производится в регионе.
- Этот процесс нам надо организовать таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить прозрачность рынка, нормальный, свободный оборот товаров, но с другой стороны, и это самое главное, – обеспечить качество этой продукции, в том числе через защиту отечественных производителей, - заметил Николаев.
Вопрос установления минимальной цены на алкоголь до 10 июля должны проработать местные Минсельхоз и Минэкономразвития. Среди прочего, ведомства изучат и опыт Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU