В Набережных Челнах легковушка врезалась в припаркованный "Мерседес", водитель погиб

1 Июль 2020 2020-07-01T09:30:51+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июля в 3.35 в Электротехническом районе Набережных Челнов. По предварительным данным, 58-летний местный житель, управляя отечественным автомобилем "Лада Гранта" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованный "Мерседес".

После столкновения "Лада" перевернулась на дороге. На место происшествия вызывали "скорую помощь". В момент аварии второго водителя в салоне иномарки не было.

Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU