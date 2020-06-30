Владелец Мазерати Quattroporte отсудил у властей Набережных Челнов более 527 тысяч рублей за яму на дороге

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:20:22+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Мазерати Quattroporte в набережных Челнах произошло 13 марта на проспекте Дружбы Народов. Иномарка влетела в яму и ей понадобился дорогостоящий ремонт.

Владелец машины потратил на него 754 тысячи рублей. Мужчина решил, что в этой аварии виноват МУП «ПАД», которое должно было следить за состоянием дороги. Собрав все необходимые документы, владелец Мазерати Quattroporte обратился в суд с иском, в котором требовал предприятие возместить стоимость ремонта.

Там во время заседания выяснилось, что яма была глубиной 16 сантиметров. Но так как в тот злополучный день для владельца иномарки был гололед, выбоина не была скрыта водой, а значит он должен был ее видеть.

В итоге суд постановил, что за водителем, который в этих условиях, не предпринял все меры к торможению и остановке, усматривается 30% вины в этом ДТП, а оставшиеся 70% за Исполкомом Набережных Челнов. Дело в том, что тот самый МУП «ПАД» не является собственником дороги, а лишь обслуживающей ее организацией.

Тем самым по решению суда власти Набережных Челнов обязаны возместить владельцу иномарки за ее ремонт чуть более 527 тысяч рублей. Сообщает пресс-служба городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU