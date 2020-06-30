2020-06-30T16:42:37+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Казани на июль 2020 года

Оно связано ремонтом и опрессовкой тепловых сетей
Олег ЛУГОВОЙ
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Очередной этап отключений стартует с 6 июля.Очередной этап отключений стартует с 6 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Стал известен график отключения горячей воды в Казани на июль 2020 года. Речь идет о домах, которые обслуживает городские тепловые сети.

Так, подача горячего водоснабжения прекратится в квартиры, питающиеся от тепловода №11 Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР). Отключение запланировано с 6 по 19 июля. Из-за ремонта данного тепловода по ряду адресов горячей воды не будет и с 20 июля по 2 августа.

На этот же период времени отключение запланировано и в домах, которые запитаны от тепловода №17 котельной «Савиново» (ВЭР).

А с 6 по 8 июля горячей воды не будет в квартирах, которые получают ее по тепловодам №№20, 21 котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР). На них проведут опрессовку. А из-за их ремонта в ряде домов отключение произойдет с 9 по 19 июля.

Полный список адресов можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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