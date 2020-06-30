В Чувашии сформулировали правила поведения в соцсетях правительства
В Чувашии сформулировали правила ведения аккаунтов правительства в социальных сетях. Соответствующая информация появилась на портале нормативных правовых актов республики. Следить за выполнением норм поручено зампредседателя местного Кабмина Алле Салаевой.
Так, среди прочего, на страницах правительства Чувашии в соцсетях еженедельно должно появляться не менее 10 постов, на на страницах органов исполнительной власти региона - не менее 5. Все сообщения должны содержать не только текст, но и фотографию, инфографику, анимацию, видео, опрос или акцию.
Публикации должны быть написаны простым языком. Комментарии под ними - те, что содержать спам, оскорбления или мат - будут удаляться.
ИСТОЧНИК KP.RU