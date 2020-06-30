2020-06-30T19:42:15+03:00
Общество

В Чувашии сформулировали правила поведения в соцсетях правительства

Так, например, на страницах органов исполнительной власти региона еженедельно должно публиковаться не менее 5 постов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Оскорбительные или нецензурные комментарии под постами будут удаляться.Оскорбительные или нецензурные комментарии под постами будут удаляться.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Чувашии сформулировали правила ведения аккаунтов правительства в социальных сетях. Соответствующая информация появилась на портале нормативных правовых актов республики. Следить за выполнением норм поручено зампредседателя местного Кабмина Алле Салаевой.

Так, среди прочего, на страницах правительства Чувашии в соцсетях еженедельно должно появляться не менее 10 постов, на на страницах органов исполнительной власти региона - не менее 5. Все сообщения должны содержать не только текст, но и фотографию, инфографику, анимацию, видео, опрос или акцию.

Публикации должны быть написаны простым языком. Комментарии под ними - те, что содержать спам, оскорбления или мат - будут удаляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
В Чувашии сформулировали правила поведения в соцсетях правительства
В Татарстане во время пожара в бане погибла супружеская пара
В Ульяновске в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадали два человека
В Татарстане временно изменится порядок курсирования семи электричек
В Марий Эл пьяный водитель сбил трех трех пешеходов и сбежал
Владелец Мазерати Quattroporte отсудил у властей Набережных Челнов более 527 тысяч рублей за яму на дороге
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Казани: телебашню подсветят цветами триколора
График отключения горячей воды в Казани на июль 2020 года
В историческом центре Казани появятся два садовых кольца, а крыши новых высоток оформят шатрами
Итоги Effie Index Global 2020: Билайн завоевал 4 место среди самых эффективных телеком брендов Европы и 7 место в мире
Татарстанец сам рассказал участковому, что насмерть забил молотком спящую жену
“Скоро парк станет еще лучше”: на казанском “Черном озере” начались работы третьей очереди реконструкции
Глава «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев подал документы в Центральную избирательную комиссию РТ для выдвижения кандидатом в президенты республики