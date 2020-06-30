В Чувашии сформулировали правила поведения в соцсетях правительства

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:42:15+03:00

Оскорбительные или нецензурные комментарии под постами будут удаляться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, например, на страницах органов исполнительной власти региона еженедельно должно публиковаться не менее 5 постов

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В Чувашии сформулировали правила ведения аккаунтов правительства в социальных сетях. Соответствующая информация появилась на портале нормативных правовых актов республики. Следить за выполнением норм поручено зампредседателя местного Кабмина Алле Салаевой.

Так, среди прочего, на страницах правительства Чувашии в соцсетях еженедельно должно появляться не менее 10 постов, на на страницах органов исполнительной власти региона - не менее 5. Все сообщения должны содержать не только текст, но и фотографию, инфографику, анимацию, видео, опрос или акцию.

Публикации должны быть написаны простым языком. Комментарии под ними - те, что содержать спам, оскорбления или мат - будут удаляться.

ИСТОЧНИК KP.RU