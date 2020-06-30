В Йошкар-Оле почти на 4 дня перекроют участок дороги на улице Хасанова
Ограничения начнут действовать с 6 июля
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в Йошкар-Оле временно ограничат движения по улице Хасанова на участке от улицы Карла Марка до Советской. Проехать по ней нельзя будет с 9.00 6 июля до 20.00 10 июля. Все это время там будут проводится работы по ремонту водопровода, сообщает администрация города.
Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU