В Йошкар-Оле почти на 4 дня перекроют участок дороги на улице Хасанова

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:56:51+03:00

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Стало известно, что в Йошкар-Оле временно ограничат движения по улице Хасанова на участке от улицы Карла Марка до Советской. Проехать по ней нельзя будет с 9.00 6 июля до 20.00 10 июля. Все это время там будут проводится работы по ремонту водопровода, сообщает администрация города.

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU