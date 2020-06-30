В Марий Эл пьяный водитель сбил трех трех пешеходов и сбежал

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:43:26+03:00

Но его в итоге вычислили и задержали

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июня в 0.38 на улице Советской в поселке Визимьяры Килемарского района республики. Там отечественная легковушка ВАЗ сбила трех пешеходов, которые шли по дороге. Автомобиль после наезда скрылся, позднее его нашли, да и водителя задержали.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Их жизням сейчас ничего не угрожает.

Предполагаемый виновник наезда - 20-летний местный житель. За руль он сел пьяным, и у него никогда не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU