В Марий Эл пьяный водитель сбил трех трех пешеходов и сбежал
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июня в 0.38 на улице Советской в поселке Визимьяры Килемарского района республики. Там отечественная легковушка ВАЗ сбила трех пешеходов, которые шли по дороге. Автомобиль после наезда скрылся, позднее его нашли, да и водителя задержали.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Их жизням сейчас ничего не угрожает.
Предполагаемый виновник наезда - 20-летний местный житель. За руль он сел пьяным, и у него никогда не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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