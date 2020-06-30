2020-06-30T13:30:56+03:00
Происшествия

В Ульяновской области “Лада” съехала на обочину и опрокинулась: два человека скончались

Водитель легковушки, который, предварительно, не справился с управлением, выжил и был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
ДТП произошло на 47 километре 500 метре автодороги “Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш”.ДТП произошло на 47 километре 500 метре автодороги “Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш”.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 июня, на 47 километре 500 метре автодороги “Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш” в Вешкаймском районе произошла смертельная авария. В 8.00 автомобиль “Лада Приора” съехал с дороги на обочину, а после опрокинулся. По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки не справился с управлением.

На месте ДТП скончались два пассажира “Лады” - мужчины в возрасте 31-го и 43-ех лет. Водитель выжил и был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев подал документы в Центральную избирательную комиссию РТ для выдвижения кандидатом в президенты республики
В 2020 году чиновникам Татарстана не хотят индексировать зарплату
В Йошкар-Оле почти на 4 дня перекроют участок дороги на улице Хасанова
В Ульяновской области “Лада” съехала на обочину и опрокинулась: два человека скончались
В Ульяновской области скончались еще три пациента с коронавирусом
Насколько в Чувашии с 1 июля 2020 года подорожает коммуналка
Стал известен еще один конкурент Рустама Минниханова в борьбе за пост президента Татарстана
Со 2 июля из Казани можно будет напрямую улететь в Анапу
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Чебоксарах за вечер дважды горел мусор: пострадал мужчина
Татарстанец из-за вредной привычки едва не погиб в огне
В Ульяновске спасатели помогли собаке, которая упала в 8-метровый колодец
В Казани до 25 июля ограничат движение транспорта по улице Мусы Джалиля
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
В Татарстане скончался 16-ый пациент с коронавирусом
В июле 2020 года Татарстан ожидает два дополнительных нерабочих дня
С 9 июля из Казани запускаются авиарейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой
Директор магазина обуви, программист и врач: самые высокооплачиваемые профессии июня в Казани
Рустам Минниханов подал документы в качестве кандидата в президенты Татарстана
Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 2022
Число безработных в Казани выросло до 26,2 тысяч человек