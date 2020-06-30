В Ульяновской области “Лада” съехала на обочину и опрокинулась: два человека скончались
Водитель легковушки, который, предварительно, не справился с управлением, выжил и был госпитализирован
ДТП произошло на 47 километре 500 метре автодороги “Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш”.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 29 июня, на 47 километре 500 метре автодороги “Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш” в Вешкаймском районе произошла смертельная авария. В 8.00 автомобиль “Лада Приора” съехал с дороги на обочину, а после опрокинулся. По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки не справился с управлением.
На месте ДТП скончались два пассажира “Лады” - мужчины в возрасте 31-го и 43-ех лет. Водитель выжил и был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU