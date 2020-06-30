2020-06-30T12:16:23+03:00
Экономика

Насколько в Чувашии с 1 июля 2020 года подорожает коммуналка

Так, в отдельных районах республики максимальное повышение стоимости ЖКУ может достигнуть 5,6 %
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В частности, увеличится стоимость теплоснабжения, водоснабжения, газа, электроэнергии и вывоза мусора.В частности, увеличится стоимость теплоснабжения, водоснабжения, газа, электроэнергии и вывоза мусора.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля 2020 года в Чувашии вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены повысятся на 3,6%, но в отдельных районах эта цифра может составить 5,6%, сообщает республиканская Госслужба по тарифам.

В частности, стоимость теплоснабжения квартир и домов с газовой плитой повысится не более чем на 3,7%, а горячего и холодного водоснабжения - не более чем на 4,6%. Вместе с тем электроэнергия подорожает на 12 копеек и составит 3,48 рубля за киловатт-час. Для квартир и домов со стационарными электрическими плитами или электроотопительными установками цена киловатт-часа составит 2,44 рубля.

Стоимость газа также увеличится - до 5,88 рубля за кубометр, что на 2,8% больше, чем сейчас. Дороже станет и вывоз мусора: для горожан 76,28 рубля ежемесячно, для жителей сел - 57,46 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев подал документы в Центральную избирательную комиссию РТ для выдвижения кандидатом в президенты республики
В 2020 году чиновникам Татарстана не хотят индексировать зарплату
В Йошкар-Оле почти на 4 дня перекроют участок дороги на улице Хасанова
В Ульяновской области “Лада” съехала на обочину и опрокинулась: два человека скончались
В Ульяновской области скончались еще три пациента с коронавирусом
Насколько в Чувашии с 1 июля 2020 года подорожает коммуналка
Стал известен еще один конкурент Рустама Минниханова в борьбе за пост президента Татарстана
Со 2 июля из Казани можно будет напрямую улететь в Анапу
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Чебоксарах за вечер дважды горел мусор: пострадал мужчина
Татарстанец из-за вредной привычки едва не погиб в огне
В Ульяновске спасатели помогли собаке, которая упала в 8-метровый колодец
В Казани до 25 июля ограничат движение транспорта по улице Мусы Джалиля
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
В Татарстане скончался 16-ый пациент с коронавирусом
В июле 2020 года Татарстан ожидает два дополнительных нерабочих дня
С 9 июля из Казани запускаются авиарейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой
Директор магазина обуви, программист и врач: самые высокооплачиваемые профессии июня в Казани
Рустам Минниханов подал документы в качестве кандидата в президенты Татарстана
Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 2022
Число безработных в Казани выросло до 26,2 тысяч человек