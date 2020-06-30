Насколько в Чувашии с 1 июля 2020 года подорожает коммуналка

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:16:23+03:00

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С 1 июля 2020 года в Чувашии вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены повысятся на 3,6%, но в отдельных районах эта цифра может составить 5,6%, сообщает республиканская Госслужба по тарифам.

В частности, стоимость теплоснабжения квартир и домов с газовой плитой повысится не более чем на 3,7%, а горячего и холодного водоснабжения - не более чем на 4,6%. Вместе с тем электроэнергия подорожает на 12 копеек и составит 3,48 рубля за киловатт-час. Для квартир и домов со стационарными электрическими плитами или электроотопительными установками цена киловатт-часа составит 2,44 рубля.

Стоимость газа также увеличится - до 5,88 рубля за кубометр, что на 2,8% больше, чем сейчас. Дороже станет и вывоз мусора: для горожан 76,28 рубля ежемесячно, для жителей сел - 57,46 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU