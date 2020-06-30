Татарстанец из-за вредной привычки едва не погиб в огне

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:47:29+03:00

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Пожар в двухэтажном доме на улице Калинина в Бавлах начался поздно ночью 30 июня. Спасателей в 1.30 вызвали соседи 61-летнего пенсионера, когда в их квартиры начал просачиваться едкий дым.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС Татарстана обнаружили, что возгорание началось в квартире на первом этаже. Там проживает одинокий пенсионер, который имеет вредную привычку - курить в постели.

В его квартиру проникли пожарные, и им удалось отыскать пенсионера живым в ванной комнате, где он прятался от огня. При помощи масок спасаемого его удалось вывести из горящее квартиры в безопасное место. С диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину госпитализировали, сообщили в МЧС Татарстана.

Выяснилось, что горели матрас и постельное белье. Мужчина, предположительно, курил в кровати, и уснул.

ИСТОЧНИК KP.RU