С 9 июля из Казани запускаются авиарейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:12:32+03:00

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Российский авиаперевозчик с 9 июля запускает авиарейсы из Казани в Минеральные Воды и Новый Уренгой.

Полеты по этим направлениям будут осуществляться раз в неделю. Так, в столицу Татарстана самолет из Нового Уренгоя отправится в четверг в 16.20, а приземлится в 17.00. Из Казани обратно воздушное судно будет улетать в пятницу в 2.50 с прибытием в 7.30.

В свою очередь отправиться в Минеральные Воды из столицы Татарстана можно будет по четвергам в 18.00. Самолет приземлится в 19.50. Обратный рейс запланирован также на четверг в 23.10 с прибытием в Казань в 1.40.

Время для каждого из аэропортов указано местное. Нужно учитывать, что оно в Казани и Минеральных Водах совпадает с московским, когда как в Новом Уренгое время на 2 часа впереди.

Пассажиров по этим направлениям будут перевозить на 100-местных комфортабельных лайнерах. Сообщает аэропорт Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU