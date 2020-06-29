2020-06-29T15:31:32+03:00
Спорт

Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 2022

В ней примут спортсмены с особенностями интеллектуального развития
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 2022. Эти Игры станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в России. Отметим, что в них принимают участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития.

Столица Татарстана была выбрана Международным координационным советом из-за репутации города, который уже не раз принимал масштабные международные соревнования. Там посчитали, что из всех претендентов именно Казань наиболее лучше подготовлена к проведению специальной зимней Олимпиаде 2022. В рамках которой, к слову, пройдут соревнования по 7 видам. Так, с 22 по 28 января участники Игр будут состязаться в горнолыжном спорте, сноуборде, флорболе, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке и в беге на снегоступах.

В специальной зимней Олимпиаде 2022 в Казани примут участие 2 000 спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира.

В организации Игр помогут около 3 000 волонтеров. Ожидается 4 000 почетных гостей.

СПРАВКА

Всемирные Специальные Олимпийские игры проводятся раз два года, поочередно в летний и зимний периоды. Предыдущие Игры прошли в 2017 году в Австрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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