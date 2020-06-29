Арнольд, Адам и Меланья: рейтинг самых редких детских имен в Казани
В ЗАГСе города подвели итоги за период с 15 по 21 июня
Фото: pixabay.com
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Как подсчитали в ЗАГСе Казани за период с 15 по 21 июня в городе было зарегистрировано появление на свет 378 младенцев.
Составили специалисты и традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми жители столицы Татарстана нарекали своих неврожденных детей.
Так, чаще всего горожане в указанный период выбирали такие имена: София, Ева, Тимур, Амир, Самира, Анна, Милана, Карим и Адель.
В список же самых редких в этот раз попали имена: Арнольд, Адам, Игнат, Илиана, Меланья, Рузиль и Алдан.
ИСТОЧНИК KP.RU