Арнольд, Адам и Меланья: рейтинг самых редких детских имен в Казани

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:08:40+03:00

В ЗАГСе города подвели итоги за период с 15 по 21 июня

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Как подсчитали в ЗАГСе Казани за период с 15 по 21 июня в городе было зарегистрировано появление на свет 378 младенцев.

Составили специалисты и традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми жители столицы Татарстана нарекали своих неврожденных детей.

Так, чаще всего горожане в указанный период выбирали такие имена: София, Ева, Тимур, Амир, Самира, Анна, Милана, Карим и Адель.

В список же самых редких в этот раз попали имена: Арнольд, Адам, Игнат, Илиана, Меланья, Рузиль и Алдан.

ИСТОЧНИК KP.RU