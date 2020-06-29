2020-06-29T14:24:46+03:00
Общество

"Народ сам все может": в Татарстане жители поселка решили сами отремонтировать дорогу

Ранее они получили на это разрешение собственника территории [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: @salmachi_onlineФото: @salmachi_online
Изменить размер текста:

Жители поселка Новые Салмачи и деревни Куюки в Пестречинском районе Татарстана устали добираться до своих домов по разрушенной дороге. Территория принадлежит физическому лицу, вследствие чего власти не могли потратить на ее ремонт бюджетные деньги.

Пришлось местным жителям сначала спросит разрешение владельца участка, а после и деньгами скинуться. Только тогда люди вышли на дорожный "субботник". Всем миром они начали восстанавливать участок от трассы "Казань-Куюки" до КПП НС.

salmachi_onlinesalmachi_online
В Татарстане жители поселка своими силами ремонтируют дорогу
561 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Чем и поспешили поделиться со всеми. В соцсети были выложены фотографии с места народных работ. Интернет-пользователи восхитились сплоченностью местных жителей, но забеспокоились - как бы инициатива не вышла им боком:

"Народ сам все может!",

"Вы там осторожнее, знаете же где живете. Смотрите, как бы не оштрафовали за незаконную стройку. А так - просто молодцы!",

"Дожили".

Фото: @salmachi_online

Фото: @salmachi_online

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор магазина обуви, программист и врач: самые высокооплачиваемые профессии июня в Казани
Рустам Минниханов подал документы в качестве кандидата в президенты Татарстана
Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 2022
Число безработных в Казани выросло до 26,2 тысяч человек
В Татарстане психбольной напал на 7-летнюю девочку и начал срывать с нее одежду
"Народ сам все может": в Татарстане жители поселка решили сами отремонтировать дорогу
Отплыл от берега и перевернулся: На водохранилище Альметьевска третьи сутки идут поиски рыбака
Арнольд, Адам и Меланья: рейтинг самых редких детских имен в Казани
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: свой выбор уже сделала половина жителей республики
Казань стала первой среди городов ПФО по численности населения
В Татарстане в массовом ДТП погиб водитель пикапа
Строительство 1 этапа Большого Казанского кольца: запущено движение транспорта по временной схеме
Снятие ограничений в Татарстане 2020: с 29 июня открываются детские и спортивные площадки
В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина
В Татарстане ищут мужчину, который не вернулся домой с рыбалки
В Казани отец забрал 5-летнюю дочь и прятал от экс-супруги
В Татарстане иномарка врезалась в столб и загорелась: водитель скончался на месте
Сильный ветер в Татарстане стал причиной повреждения 15 деревьев и кровли двух зданий
В Татарстане иномарка на высокой скорости съехала в кювет: погиб водитель
В июля жителей Татарстана ждет два дополнительных выходных дня
В Татарстане столкнулись "БМВ" и "ВАЗ 2114": на месте аварии скончались два человека
В Набережных Челнах на автозаправке загорелся бенозовоз
Работающим жителям Татарстана старше 65 лет продлят больничные по карантину