"Народ сам все может": в Татарстане жители поселка решили сами отремонтировать дорогу
Жители поселка Новые Салмачи и деревни Куюки в Пестречинском районе Татарстана устали добираться до своих домов по разрушенной дороге. Территория принадлежит физическому лицу, вследствие чего власти не могли потратить на ее ремонт бюджетные деньги.
Пришлось местным жителям сначала спросит разрешение владельца участка, а после и деньгами скинуться. Только тогда люди вышли на дорожный "субботник". Всем миром они начали восстанавливать участок от трассы "Казань-Куюки" до КПП НС.
Чем и поспешили поделиться со всеми. В соцсети были выложены фотографии с места народных работ. Интернет-пользователи восхитились сплоченностью местных жителей, но забеспокоились - как бы инициатива не вышла им боком:
"Народ сам все может!",
"Вы там осторожнее, знаете же где живете. Смотрите, как бы не оштрафовали за незаконную стройку. А так - просто молодцы!",
"Дожили".
Фото: @salmachi_online
ИСТОЧНИК KP.RU