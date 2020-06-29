Директор магазина обуви, программист и врач: самые высокооплачиваемые профессии июня в Казани

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:35:12+03:00

Больше всего работодатели готовы платить директору магазина обуви известной сети - от 120 тысяч рублей в месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

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По последним данным, в Казани числится порядка 26,2 тысячи безработных горожан. Однако вакансии на сайтах по подбору персонала продолжают появляться. Аналитики SuperJob даже выяснили, какие из них в июне 2020 года стали высокооплачиваемыми для столицы

Так, больше всего готовы были платить директору магазина обуви известной сети - от 120 тысяч рублей в месяц. Второй шла должность врача анестезиолога-реаниматолога, которому предлагали от 70 до 87 тысяч рублей. Чуть меньше в Казани мог получить программист-разработчик - от 70 тысяч рублей. Стабильно 70 тысяч рублей в месяц предлагали старшему менеджеру по операционному планированию.

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Казани закрывает программист “1С”, которому готовы платить от 60 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU