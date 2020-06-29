Строительство 1 этапа Большого Казанского кольца: движение под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе идет по временной схеме

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:55:34+03:00

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В рамках продолжающегося строительства 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковская движение переключено по временной схеме. Это позволит рабочим приступить к завершающей стадии проекта.

В настоящее время там идет установка водоотводных лотков. А на четырех лестничных сходах надземного пешеходного перехода продолжают собирать каркасы для остекления монолитным поликарбонатом, а также идет работа по обустройству внешнего и внутреннего освещения самого перехода.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

- Выполнен монтаж пролетного строения высокой степени готовности в сборе с остеклением и архитектурными формами пролете 2-3, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

Кроме того, сейчас идет разборка дорожного покрытия на улице Тульская – участок вдоль подпорной стены №3 путепровода.

Напомним, работы по строительству 1 этапа БКК стартовали летом 2019 года. Они идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская на участке длиной в 800 метров появится четырехполосная дорога, а также путепровод длиной 109,7 метров над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход. Объект должен быть сдан к 30 августа 2020 года.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

ИСТОЧНИК KP.RU