В Ульяновске спасатели помогли собаке, которая упала в 8-метровый колодец
В воскресенье, 28 июня, житель Ульяновска гулял со своим псом по переулку Мостостроителей 2. В какой-то момент животное исчезло. Собака провалилась в открытый колодец глубиной около 8 метров. Достать четвероногого друга самостоятельно мужчина не смог и вызвал на место спасателей.
- На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы "Управление гражданской защиты Ульяновска" под руководством старшего смены Алексея Романова, с помощью альпинистского снаряжения, собака была поднята наверх и передана хозяину, - сообщает первый замначальника Управления Андрей Тамбовский.
Известно, что животное не пострадало. После спасительной операции колодец был закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU