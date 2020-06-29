2020-06-29T18:20:12+03:00
Происшествия

В Ульяновске спасатели помогли собаке, которая упала в 8-метровый колодец

Ее хозяин как бы ни старался, никак не смог бы помочь
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска"Фото: МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска"
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В воскресенье, 28 июня, житель Ульяновска гулял со своим псом по переулку Мостостроителей 2. В какой-то момент животное исчезло. Собака провалилась в открытый колодец глубиной около 8 метров. Достать четвероногого друга самостоятельно мужчина не смог и вызвал на место спасателей.

- На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы "Управление гражданской защиты Ульяновска" под руководством старшего смены Алексея Романова, с помощью альпинистского снаряжения, собака была поднята наверх и передана хозяину, - сообщает первый замначальника Управления Андрей Тамбовский.

Известно, что животное не пострадало. После спасительной операции колодец был закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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