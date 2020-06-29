В Татарстане в массовом ДТП погиб водитель пикапа

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:11:25+03:00

По предварительным данным, мужчина слишком долго находился за рулем и устал [фото]

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Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло 28 июня в 22.26 на 71 километре автодороги Казань-Шемордан в Тюлячинском районе Татарстана.

По предварительным данным, 51-летний водитель отечественного автомобиля-пикапа ВИС устал за рулем и в утомленном состоянии выехал на встречку. Там он столкнулся с иномаркой "Митцубиси Лансер", после этого уже в пикап врезался "Фиат Дукато".

С места происшествия.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВИС скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. - Остальные участники столкновения не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU