В Татарстане в массовом ДТП погиб водитель пикапа
Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло 28 июня в 22.26 на 71 километре автодороги Казань-Шемордан в Тюлячинском районе Татарстана.
По предварительным данным, 51-летний водитель отечественного автомобиля-пикапа ВИС устал за рулем и в утомленном состоянии выехал на встречку. Там он столкнулся с иномаркой "Митцубиси Лансер", после этого уже в пикап врезался "Фиат Дукато".
С места происшествия.
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВИС скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. - Остальные участники столкновения не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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