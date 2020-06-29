В Татарстане ищут мужчину, который не вернулся домой с рыбалки
В воскресенье, 28 июня, 32-летний Владислав Овсянников из поселка Бакча-Сарай Верхнеуслонского района отправился на рыбалку. Обратно домой мужчина не вернулся, а также перестал выходить на связь с близкими. Родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Владислав ростом около 184 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем был черно-сиреневый полосатый свитер, черные болоньевые брюки и черные резиновые сапоги.
Просим всех, кто видел Владислава Овсянникова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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