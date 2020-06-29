2020-06-29T10:18:01+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут мужчину, который не вернулся домой с рыбалки

О судьбе 32-летнего Владислава Овсянникова ничего не известно с 28 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В воскресенье, 28 июня, 32-летний Владислав Овсянников из поселка Бакча-Сарай Верхнеуслонского района отправился на рыбалку. Обратно домой мужчина не вернулся, а также перестал выходить на связь с близкими. Родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Владислав ростом около 184 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем был черно-сиреневый полосатый свитер, черные болоньевые брюки и черные резиновые сапоги.

Просим всех, кто видел Владислава Овсянникова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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